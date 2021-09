Pro loco e Bunpat: a Valenza è una domenica di festa

VALENZA - Domenica ricca di opportunità a Valenza. In centro si sta svolgendo la quarantesima edizione del Bunpat, con lungo corso Garibaldi e per le vie limitrofe le occasioni dei commercianti e le proposte degli hobbisti. A due passi da piazza Gramsci invece, in viale Oliva, terza giornata della prima edizione di pro loco in piazza, per concedersi un assaggio delle tipicità locali dopo lo shopping. Il bunpat proseguirà fino al tardo pomeriggio. Agli stand delle pro loco cucine attive fino a sera. Alle 22 spettacolo musicale con I Mambo.