Le pro loco scendono in piazza nel prossimo weekend

VALENZA - È tutto pronto per la prima edizione di Proloco in piazza, l’evento pubblico che, a quasi due anni di distanza, segna di fatto il ritorno all’operatività pubblica della pro loco di Valenza. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana in viale Oliva, venerdì 10 dalle 19 alle 24, sabato 11 e domenica 12 no-stop dalle 11 alle 24. I protagonisti saranno i piatti tipici piemontesi con cinque pro loco del circondario, oltre a quella ‘padrona di casa’ anche quelle di Giardinetto, Mirabello, Lu e San Salvatore. L’obiettivo dichiarato dal presidente del sodalizio valenzano Viviana Colombo è che questa iniziativa possa diventare un evento itinerante, ampliandosi e spostandosi, di volta in volta, un anno dopo l’altro. Intanto però c’è la prima edizione: «Mi ero dimenticato le difficoltà burocratiche per mettere insieme un evento del genere. Difficoltà alle quali si è aggiunto anche il Covid» le parole di Settimio Siepe, presidente onorario e responsabile delle manifestazioni.

Green pass: sì e no

Oltre ai pranzi e alle cene, le tre serate saranno allietate da musica: dalle 22 venerdì Non plus ultra, sabato Re-Beat, domenica i Mambo. Nel presentare la tre giorni, mercoledì, gli organizzatori hanno chiarito il funzionamento. Ci saranno 300 posti a sedere per mangiare sotto i gazebo ma all’aperto, per i quali non servirà il Green Pass che, tuttavia, verrà richiesto per l’area cintata destinata agli spettacoli musicali.

I menù sono ricchi e si possono gustare senza prenotazione (anche da asporto): Valenza propone pasta e fagioli, grigliata di carne e patatine fritte, Giardinetto rilancia con agnolotti di stufato, stinco con patate e torta di mele, San Salvatore cucina tagliolini al sugo di lepre e brasato con patatine fritte, Lu invece battuta di fassona al tartufo nero o parmigiano, uova al tegamino al tartufo nero e panna cotta al mosto d’uva, infine Mirabello lasagnette alla vigilia e salamino ciucco con polenta.

A collaborare per la buona riuscita dell’evento, nel weekend del 40° Bunpat, ovviamente il Comune: «La pro loco è sempre presente per la città» ha commentato Maurizio Oddone. Alla presentazione anche una nutrita delegazione Unpli, dal presidente regionale Fabrizio Ricciardi («Si riparte anche senza gli eventi più grandi, come la sagra di Asti») e il commissario provinciale Marina Vittone («Fondamentale per noi la collaborazione con gli enti pubblici»).