Gatti su Afghanistan: "Corridoi umanitari per salvare donne e bambini"

VALENZA - In segno di vicinanza alla situazione delle donne in Afghanistan, da qualche giorno e fino all'11 settembre le bandiere del Comune di Valenza saranno a mezz'asta. Sul tema, così commenta l'assessore alle pari opportunità Rossella Gatti: Questa guerra è una sconfitta dell’Occidente. Un popolo che si è esposto credendo in noi, in una vita diversa, ora si ritrova con la propria vita in pericolo. È assolutamente necessario creare corridoi umanitari per mettere in salvo, subito, più persone possibili, in particolare donne e bambini, dal regime dei talebani».