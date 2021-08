Valenza "alleata" dei pendolari

VALENZA - Stamani, a Palazzo Pellizzari, sede del municipio di Valenza, il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore ai Trasporti, Paolo Patrucco, hanno incontrato Luca Servato e Simona Signorelli del Coordinamento Pendolari Casale Monferrato.

Oggetto dell'incontro i collegamenti via ferrovia tra Alessandria e Casale, che coinvolgono anche Valenza, oltre a Giarole e Borgo San Martino. In particolare - fanno sapere dal comune di Valenza - è stato segnalato che il bus delle 19.35 da Alessandria a Casale è stato sospeso per il mese di agosto, costituendo un ulteriore taglio alla linea Alessandria–Chivasso che ha in Valenza uno dei suoi punti strategici.

Il Coordinamento Pendolari invierà una lettera all’Agenzia della Mobilità Piemontese per evidenziare come la corsa ferroviaria delle 19.35 da Alessandria a Chivasso (con fermata anche a Valenza) aveva grande importanza perché usufruita da lavoratori al rientro dopo la giornata di lavoro anche fuori provincia e regione. Di qui la richiesta di ripristinarla ritenendo indispensabile rimodulare il servizio con fermate intermedie, cadenzandolo ed, eventualmente, ridistribuendo le corse ad un servizio orario in fascia di ‘morbida’.

Da parte dell’Amministrazione comunale di Valenza piena adesione alle richieste del Coordinamento pendolari. Il documento è stato sottoscritto sia da Oddone che da Patrucco.