For.Al: il 100% degli ex alunni ha trovato lavoro subito dopo la fine della scuola

VALENZA - Anche in questo periodo di emergenza sanitaria, il For.Al a Valenza non si è fermato. La sede coordinata da Barbara Battistella con i corsi legati al settore orafo gioielliero, ha nuovamente sfiorato il 100% di occupazione dei suoi ex alunni, un risultato pressoché unico tra le agenzie di formazione professionale sul territorio.

«Il prossimo anno formativo si aprirà con altri corsi, in risposta ai nuovi bandi regionali - commentano il presidente di For.Al, Alessandro Traverso, e il direttore generale Veronica Porro - sempre più on demand rispetto ai fabbisogni di personale espressi dalle aziende del distretto».

Quasi tutti gli allievi tra scuola dell’obbligo e i corsi Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy (della durata di 800 ore di cui 400 in azienda) e Addetto incastonatore di gemme preziose (500 ore, di cui 200 di stage), hanno infatti trovato quasi subito occupazione attraverso tirocini o contratti di apprendistato stipulati dopo il periodo di stage.