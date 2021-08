Giarole: terminati i lavori alle strade e al torrente Grana

GIAROLE - Sono stati eseguiti a Giarole i lavori di asfaltatura per la messa in sicurezza di alcune strade comunali che presentavano problemi di usura del manto stradale, o dovuti alla formazione di buche o mollane. Sono state anche sistemate alcune caditoie di raccolta acque, poste sulla sede stradale che a seguito di vari interventi di manutenzione del manto, si trovavano ad un livello inferiore al piano di percorrenza causando problemi alla circolazione, è stato inoltre asfaltato e ripristinato il piazzale del peso pubblico.

Le zone interessate dal progetto sono state via Mazzini, via Lanza, vicolo Rattazzi e il piazzale del Peso Pubblico che così ha acquistato potenzialità e sicurezza. I lavori sono stati realizzati da un’impresa mediante contributo regionale, cofinanziato con fondi del comune.

Nel mese di settembre, il Comune provvederà al ripristino del manto stradale di via Vittorio Emanuele che, pur essendo di competenza della Provincia (SP60), verrà eseguito in maniera diretta dato che, nonostante le continue richieste, l’Ente Provinciale non dispone di adeguate risorse.

Un altro importante intervento, eseguito per la sicurezza del paese, è stato il secondo lotto di pulizia del torrente Grana. L’intensità e la frequenza delle precipitazioni meteoriche e le caratteristiche dell’alveo hanno reso necessari interventi di manutenzione idraulica, per il controllo della vegetazione in alveo e per la rimozione in alcuni tratti di tronchi di alberi adagiati nel letto del torrente.