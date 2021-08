Sorpassi pericolosi e fuga dalla Polizia Locale: automobilista nei guai

VALENZA - Manovre pericolose al volante della sua vettura nella zona del Coinor prima di proseguire a forte velocità in direzione di Casale Monferrato, sorpassando alcuni veicoli nonostante la striscia continua.

L'automobilista indisciplinato è stato però intercettato da una pattuglia della Polizia Locale di Valenza che, dopo aver tentato un primo inseguimento, ha desistito perché a causa dell’elevato traffico presente in quel momento (le 9 del mattino circa) gli agenti hanno ritenuto non sussistessero le condizioni di sicurezza per proseguire. L’automobilista indisciplinato, poi, è stato rintracciato in un fase successiva, grazie al sistema di controllo del territorio attraverso la videosorveglianza. Così gli sono state contestate le infrazioni compiute.

Gli sono stati decurtati 15 punti dalla patente ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale per via della pericolosa condotta di guida che ha messo a rischio l’incolumità degli agenti.