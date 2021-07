Abbandono di... poltrone a Villabella e in strada Oche: al responsabile due sanzioni da 600 euro

VALENZA - La polizia locale di Valenza ha individuato grazie ai sistemi di controllo sul territorio l'autore dell'abbandono di poltrone all'interno dei cassonetti di Villabella.

Alla stessa persona, impiegata presso un'azienda del territorio, è stata attribuita la responsabilità di un analogo abbandono in strada Oche a Valenza. Pertanto sono state notificate due sanzioni amministrative da 600 euro ciascuna per i due distinti abbandoni.

L’episodio rientra nell’attività di controllo e di repressione del fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti effettuato ormai da alcuni mesi con un impegno quotidiano dalla Polizia Locale di Valenza sotto il coordinamento del Comandante Gian Luigi Talento e dietro impulso del Sindaco Maurizio Oddone. «L’obiettivo – dice il Sindaco Oddone – lo abbiamo detto sin da subito è quello di una città bella, accogliente, attrattiva e sicura e per raggiungerlo la tutela dell’ambiente ed il decoro urbano sono un passaggio fondamentale, oltre al rispetto della cosa pubblica perché simili conferimenti danneggiano in modo importante i macchinari per la raccolta rifiuti»