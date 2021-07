L'iperrealismo surreale: da oggi la mostra a Pecetto

PECETTO DI VALENZA - 'L'iperrealismo surreale', esposizione d'arte collettiva a cura di Giuseppe Muscio, verrà inaugurata oggi, sabato 24 luglio alle ore 18 presso il centro culturale G. Borsalino, a Pecetto di Valenza.

La mostra, organizzata dalla Pro Loco “G. Borsalino” di Pecetto di Valenza con il patrocinio della Provincia e del Comune, in collaborazione con l’associazione culturale “La Guarnera”, si prefigge di esaltare i sentimenti attraverso il perfezionismo e la continua ricerca del dettaglio e della precisione.

L'esposizione ospita una ventina di opere di artisti internazionali (incluse quelle del pittore e curatore Giuseppe Muscio), con l'intento di trasmettere una realtà non fotografica, una sorta di super-realtà poetica nella quale dare spazio alle diverse dimensioni dell’anima, tra sogni e speranze, tra mestiere e desiderio di scoperta.

In occasione dell’inaugurazione della mostra, verranno anche proposti capi sartoriali d’alta moda maschile, accompagnati dai magnifici cappelli Borsalino. La mostra sarà aperta al pubblico ogni sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, fino al 15 agosto incluso. In settimana sarà possibile visitare la mostra su richiesta e prenotazione. Le opere esposte sono anche in vendita attraverso trattativa privata.