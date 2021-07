Valenza: la lotta alle zanzare in onda su Rai Uno

VALENZA - Nella puntata di oggi di 'L'estate in diretta' su Rai Uno (dalle 15.45 alle 16.30 e dalle 16.45 alle 18.40) si parlerà anche di Valenza. Si discuterà di lotta alle zanzare e ci si collegherà con la città dell'oro in cui verrà illustrato lo studio entomologico sul territorio del dottor Asghar Talbalaghi, incaricato dal Comune per l'anno in corso di mappare l'area individuando i focolai studiandone i flussi e coordinare la lotta.