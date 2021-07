San Giacomo: quattro spettacoli per festeggiare il patrono

VALENZA - Nell'ambito della rassegna Valenza Estate 2021, da domani - e fino a domenica 25 - a Valenza si festeggia il patrono San Giacomo. Per l'occasione in Viale Oliva (fronte scuole) andranno in scena quattro spettacoli, uno per ogni sera. Ci saranno anche i banchi dello street food 'locale'.

Giovedì 22 sarà la volta di "Aleramo: marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque", uno spettacolo che si ispira alla leggenda di Aleramo; venerdì 23 "Fish&Bubbles", uno spettacolo di Michele Cafaggi, mago delle bolle di sapone; sabato la compagnia Dimidimitri presenta "Scarsi&Sparsi"; mentre domenica la rassegna si concluderà con "Figurini" di Bandakadabra, formazione di fiati e percussioni che unisce musica e improvvisazione teatrale.

L'accesso all'area degli spettacoli sarà gratuito ma, in adeguamento alle norme anti-covid, i posti a sedere saranno limitati e pertanto è necessaria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com. Per informazioni contattare biglietteria@valenzateatro.it o il numero 3240838829 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.