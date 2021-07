Oddone si appella a Icardi: "Sulla sanità a Valenza servono precisi impegni e date certe"

VALENZA - Le parole dell'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi, che aveva rassicurato sulla situazione di Valenza pochi mesi fa in occasione della sua visita al nuovo centro vaccini insieme al presidente Alberto Cirio da sole, evidentemente non bastano più.

Per questo il sindaco Maurizio Oddone richiede un incontro urgente, a Torino o a Valenza: «L’Amministrazione intende chiedere alla Regione di prendere precisi impegni ed avere date certe per le decisioni che saranno prese per il futuro dell’ex Ospedale Mauriziano, il potenziamento della medicina territoriale, la reintroduzione di un punto di pronto soccorso. La tutela della salute e la presenza delle strutture sul territorio comunale sono un passaggio indispensabile e ineludibile per la qualità della vita nella città e dei cittadini. Per questo intendiamo portare avanti i problemi e giungere alla risoluzione degli stessi, come è avvenuto in altri campi, evitando i rimpalli e le lungaggini inconcludenti di cinque anni della precedente Amministrazione di sinistra, rispetto alla quale siamo in totale discontinuità».