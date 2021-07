A Valenza un 'cinque' al Superenalotto da 43mila euro

VALENZA - Valenza baciata dalla buona sorte. Nel concorso del SuperEnalotto di ieri, 20 luglio, è stato centrato un 'cinque' del valore di 43mila euro alla tabaccheria di via Noce.

La schedina è stata verosimilmente giocata ieri ma il titolare, Alberto Merlone, non è ancora riuscito a capire se si trattasse di una precompilata oppure di una scelta da parte del fortunato. Difficile, al momento, ipotizzare chi sia: «Della vincita me ne sono accorto questa mattina presto, non so ancora chi ha vinto, qui non è ancora passato nessuno. Non è la vincita più grande ci sia mai stata da me, faccio questo lavoro da 20 anni»