Poste Italiane punta sul fotovoltaico: due nuovi impianti, a Novi Ligure e Valenza

VALENZA - NOVI LIGURE - Nei prossimi mesi il piano per il Fotovoltaico di Poste Italiane arriverà anche nella provincia di Alessandria, nello specifico a Valenza e Novi Ligure con l’installazione di due impianti di media taglia sugli immobili sedi di Centri Distribuzione e Meccanizzazione Postale.

«Tali interventi garantiranno una copertura dei fabbisogni di energia elettrica diurna e la conseguente riduzione dei costi della bolletta elettrica» commentano da Poste Italiane annunciando inoltre ulteriori interventi in provincia tra cui l’installazione di Led nei siti aziendali, la riqualificazione di serbatoi ex-caldaie destinati ora all’irrigazione e ulteriori interventi di efficientamento energetico.

Il progetto Led rappresenta da alcuni anni per le sedi della provincia di Alessandria uno degli interventi principali per contenere i costi energetici. L’iniziativa prevede la sostituzione negli immobili dei corpi illuminanti con lampade fluorescenti con la tecnologia Led per l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. Il progetto prevede per il 2021 la sostituzione di ulteriori 2098 lampade fluorescenti con i Led. Gli interventi citati consentiranno all’azienda di raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ‘zero emissioni nette di anidride carbonica’ come previsto dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”. Il piano mette al centro della strategia, oltre all’innovazione, la sostenibilità declinata in otto pilastri tra cui la decarbonizzazione degli immobili e della logistica.

«A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 - aveva ricordato l’Amministratore Delegato Matteo Del Fante - l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel Recovery Plan».