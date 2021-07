Soddisfazione dal Pd per gli interventi alle case popolari di via Mattarella

VALENZA - Il gruppo consiliare di minoranza del Pd (formato da Marilena Griva, Davide Varona e Salvatore Di Carmelo) comunica all'amministrazione comunale di Valenza la soddisfazione per gli interventi di manutenzione effettuati nelle case popolari di via Mattarella.

Martedì scorso infatti i dem hanno organizzato un gazebo nella via per mettere in risalto le cattive condizioni in cui versavano gli stabili e ricordare le promesse elettorali fatte dall'allora candidato sindaco Maurizio Oddone a cui non erano seguiti fatti.

I consiglieri del Pd sollecitati da alcuni inquilini si sono quindi recati sul posto per un sopralluogo per ascoltare le richieste dei cittadini e sollecitare gli interventi poi effettuati. Presente anche il segretario provinciale Otello Marilli e il senatore Daniele Borioli. «La strada da perseguire è questa: vigilare con attenzione la città, ascoltare i cittadini e farsi loro portavoce» fanno sapere i dem.