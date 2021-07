Valenza Estate: domani sera Daniel Gol alla 'Carducci'

VALENZA - Teatro, musica e classici senza tempo si intrecciano questa settimana negli appuntamenti di Valenza Estate. Si parte domani alle 21.15, quando all’Arena Carducci Daniel Gol porterà il suo ultimo lavoro: ‘La stanza dei dinosauri’, un luogo immaginario in cui un dottore apparentemente insensibile ed un paziente timoroso danno inizio ad una classica visita medica, per portarci successivamente verso un viaggio giocoso di crescita emotiva e relazionale.

La stanza dei dinosauri è un luogo in cui il confine tra normalità e fragilità è sottile, dove i desideri nascosti hanno uno spazio adeguato per poter prendere forma e corpo. Con questo nuovo spettacolo, che utilizza i linguaggi del teatro gestuale e d'oggetto, Teatrodistinto esplora nuovamente il tema della diversità in una sequenza di immagini nitide, senza l'utilizzo di parole. Un viaggio alla scoperta di sè, adatto anche ai bambini a partire dai 4 anni di età. Il costo del biglietto è di 5€.

Venerdì invece, sempre alle 21.15, il direttore artistico Roberto Tarasco torna alla regia di uno spettacolo ‘Lisistrata On Air’, liberamente ispirato all'opera di Aristofane e messo in scena dalla compagnia Piccolo Canto, formazione tutta al femminile nata nel 2016 che mette centro del proprio percorso artistico l’indagine sonora, l’esplorazione vocale. Le cinque attrici animano con vena comica i personaggi dell’opera cantando e adattando le parole in bergamasco, bresciano, veneto e cimbro. La tappa di Valenza sarà un'anteprima nazionale per questo spettacolo unico nel suo genere. Il biglietto di ingresso costerà 8€. È sempre necessaria la prenotazione sul sito dell’evento .

I successivi appuntamenti saranno sabato 17 luglio con il chitarrista RednakS che presenterà il suo ultimo album ‘Luna: inno&evocazione’, e domenica 18 luglio per la terza edizione di ‘Teatro per Gioco’, iniziativa benefica ideata da Gianluca Pivetti e Agata Tinnirello.