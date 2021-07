I pannelli in San Domenico annunciano il via operativo del progetto 'Museo Orafo'

VALENZA - Oggi al Complesso di San Domenico in via IX febbraio sono stati presentati alla cittadinanza di Valenza una serie di pannelli fotografici, che contemporaneamente vogliono omaggiare il lavoro manuale, fatto dalle mani intelligenti degli orafi di Valenza, e annunciare l’inizio del progetto per la realizzazione di un Museo del lavoro orafo valenzano.

I pannelli – ideati dall’Architetto Luca Dal Pozzolo della Fondazione Fitzcarraldo, incaricata di elaborare le linee guida e il concept del museo di concerto con la Città di Valenza - sono contraddistinti da immagini fotografiche di mani orafe al lavoro (opera di Carlo Lenti) accompagnate da citazioni di filosofi, come Jacques Derrida e James Hillman, e di artisti, come Henry Moore. Filo conduttore dei suddetti banner è una scritta: Saper fare, mano a mano.

“Costruire un Museo dell’arte orafa a Valenza è l’investimento più forte che la città possa mettere in campo sul suo saper fare, sulla sua creatività che ha nutrito a lungo una storia più che centenaria e un artigianato di altissima qualità. Sarà un museo della città e non solo il museo del gioiello” spiega il sindaco Maurizio Oddone.

Il progetto sarà realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Si tratterà di una costruzione partecipata, per la quale verrà richiesto il contributo di rappresentanti del sistema produttivo e culturale della città.

I prossimi passaggi del progetto riguarderanno l’apertura di:

- un Cantiere Museo aperto che consisterà nella realizzazione di un primo allestimento temporaneo, comprensivo e aperto, di uno spazio di accoglienza e dialogo con la città e gli stakeholder in modo da incrementare la consapevolezza, stimolare le aspettative, narrare e condividere un progetto e raccogliere le manifestazioni di interesse reali e potenziali dei diversi rappresentanti del sistema produttivo;

- uno spazio espositivo con la definizione del primo ambiente museale e l’allestimento di una mostra inaugurale, Fragile bellezza. Arte per il corpo, riflessioni contemporanee sul rapporto corpo/gioiello, prevista per l’inverno 2021.

Accanto ai lavori di riqualificazione inizieranno parallelamente alcuni progetti volti alla valorizzazione e alla conoscenza diretta della tradizione orafa valenzana.

La prima iniziativa si intitolerà Noi e l’oro e coinvolgerà in prima persona gli orafi, con il loro saper fare mano a mano. Partendo dagli archivi personali e famigliari e dalle storie individuali scaturirà un racconto che renderà possibile documentare, in modo non scientifico ma personale, la storia orafa di valenza e dei suoi cittadini che hanno con l’oro un rapporto unico da testimoniare. Saranno raccolti materiali documentari e interviste che arricchiranno il patrimonio di conoscenze collettive della città.

Il secondo progetto si intitolerà Cart(oro)grafia di Valenza e si proporrà di costruire una mappa dei laboratori orafi e delle aziende del distretto. A questa si affiancheranno i Cammini dell’oro, percorsi cittadini che porteranno alla scoperta di laboratori orafi o di aziende del distretto che si apriranno a visite guidate aperte al pubblico.

I pannelli, primo intervento sul complesso di San Domenico, sono stati realizzati anche grazie al contributo di Confindustria Alessandria, Fondazione Mani Intelligenti e Consorzio del Marchio Orafo DiValenza.