Case popolari. Varona rilancia: "Mantengano le promesse fatte in campagna elettorale"

VALENZA - Si aggiunge un nuovo capitolo alla querelle sulle case popolari Atc di Valenza. Dopo le accuse del Partito Democratico e la replica del capogruppo della Lega Daniele Boccardi, ora arriva la controreplica di marca Dem, a firma del capogruppo Davide Varona.

«Addossare la responsabilità alla passata amministrazione non risolve il problema - spiega Varona - Quello che chiediamo è che mantengano le promesse che loro hanno fatto in piena campagna elettorale, andando in via Piersanti Mattarella con il candidato sindaco Maurizio Oddone e il presidente di Atc Paolo Caviglia. Non possono ora sviare la questione, non siamo stati noi a fare promesse!».