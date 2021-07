Come fare il 730? Webinar dell'Agenzia delle Entrate

ALESSANDRIA - Avete iniziato a sistemare la dichiarazione dei redditi di quest’anno e avete qualche dubbio? Vi sarebbe piaciuto avere un esperto a disposizione per fargli delle domande? L’aiuto arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate: la Direzione regionale del Piemonte ha organizzato il webinar “Come fare il 730? Rispondono gli esperti dell’Agenzia delle Entrate”, in programma martedì 13 luglio alle ore 16.

L’appuntamento è rivolto alle cittadine e ai cittadini che intendono 'far da sé' il 730 e vogliono essere sicuri di non sbagliare. Quindi, ampio spazio ai chiarimenti sulle questioni più comuni ma non solo: chi si registrerà all’evento avrà la possibilità di mandare in anticipo il proprio quesito agli esperti dell’Agenzia delle Entrate che risponderanno durante il webinar per la parte di interesse generale oppure su un canale riservato per le questioni strettamente personali.

Come partecipare

Le istruzioni per registrarsi si possono trovare a questo sito oppure è possibile andare direttamente alla pagina dell’evento sulla piattaforma Eventbrite. Gli iscritti riceveranno via mail il link per seguire il webinar in diretta streaming dal proprio computer o smartphone.