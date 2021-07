My Family per i cani ritrovati a Bassignana

ALESSANDRIA - My Family, azienda leader di medagliette e accessori per animali di Valenza non ha saputo restare indifferente dopo la notizia del sequestro di 47 cani adulti e 18 cuccioli in una cascina di Bassignana.

Gli animali di pochi mesi hanno provvisoriamente trovato alloggio nel canile ‘Casa di Licia’ a Pecetto di Valenza, mentre gli altri sono stati trasferiti al Canile Rifugio Comunale di Alessandria ‘Cascina Rosa’ per le prime cure e con la speranza di essere presto adottati.

"Un gesto d’amore e di solidarietà - si legge in una nota dell'azienda - al quale anche My Family ha voluto partecipare donando il ‘primo kit’ con collare e guinzaglio della nuova collezione Memopet a tutti coloro che vorranno dare una nuova casa a questi cani. Collare e guinzaglio che, grazie alla moderna tecnologia con chip integrato, funziona come banca dati consultabile da App. Ma non è tutto, perché all’interno della scatola omaggio ci saranno anche una borsetta e un buono sconto del 10% spendibile sul sito internet www.myfamily.it".