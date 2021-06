Questa sera a Rivarone la Notte dei Racconti

RIVARONE - Questa sera a Rivarone alle 21.15, nella bella cornice del parco del Comune messo a disposizione dall’amministrazione torna, dopo un anno di sospensione a causa Covid, la seconda edizione de ‘La notte dei racconti’ a cura dell’associazione Arca. Saranno letti i 18 brani, di lunghezza massima 5 minuti, che erano già pervenuti nel 2020. La maggior parte saranno inediti nati dalla penna dei partecipanti ma ci saranno anche passi scelti di romanzi ritenuti particolarmente significativi. Li leggeranno talvolta gli autori stessi, talvolta loro amici o attori volontari, coinvolti per l’occasione. «Avevamo proposto di svolgere comunque l’edizione dell’anno scorso in modalità online ma i partecipanti, con nostro piacere, hanno preferito attendere questo appuntamento, entrato ormai nei cuore delle persone nonostante sia solo alla seconda edizione» spiega per Arca Massimo Canonico.

Non ci saranno premi e nemmeno vincitori, non è questo lo spirito dell’evento che, per l’occasione, avrà la possibilità di un sottofondo musicale e fotografico alle esibizioni. Una serata a ingresso gratuito dal canovaccio semplice ma decisamente suggestivo per ritornare, dopo tanto tempo, a fare comunità. In caso di maltempo ‘La notte dei racconti’ sarà rimandata a data da destinarsi.