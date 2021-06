Confesercenti, Michela Mandrino nuovo presidente provinciale

ALESSANDRIA - Michela Mandrino, imprenditrice 46enne, è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti: è stata eletta, senza nessun voto contrario, dai delegati di tutta la provincia in rappresentanza dei 1.700 associati, riunitisi in assemblea mercoledì scorso.

"Sono onorata della fiducia - le sue prime parole - Continuerò il percorso tracciato da chi mi ha preceduta, esempio per me di alcuni valori imprescindibili come la coerenza, l'onestà, la serietà e la determinazione. Ogni mia energia sarà profusa nell'impegno volto a sostenere il rinnovamento del comparto del commercio tradizionale, che deve cogliere le nuove sfide di un mondo in rapida trasformazione e attivare le opportune difese nei confronti dei grandi competitor commerciali. Ho scelto di candidarmi a questo importante ruolo - prosegue - con l'assoluta certezza che la struttura della nostra associazione abbia avviato un profondo rinnovamento e, con una classe dirigente qualificata e competente, saprà progredire verso nuovi e più importanti traguardi".

"L'elezione del nuovo presidente - commenta invece Manuela Ulandi - è garanzia di competenza e professionalità, doti che le permetteranno sicuramente di avere risultati di successo per raggiungere gli obiettivi che Confesercenti si prefissa nel sostegno del commercio tradizionale".

“In una provincia come Alessandria - conclude Mandrino - nella quale il tessuto imprenditoriale femminile è il più alto di tutta la Regione, l’elezione di una donna alla guida di Confesercenti, in continuità con chi mi ha preceduta e con molte altre referenti territoriali e delle categorie, è non solo significativa ma esprime un valore aggiunto alla nostra associazione, formata per la maggior parte da imprenditrici”.

Nel corso dell'assemblea sono stati eletti anche il segretario provinciale, i nuovi componenti della presidenza e della giunta provinciali, i presidenti del capoluogo e dei centri zona, delle categorie maggiormente rappresentative, il Responsabile degli imprenditori under 40 e i delegati alle assemblee regionali e nazionali, che si svolgeranno nelle prossime settimane.