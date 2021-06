"Siete l'immagine positiva della città"

ALESSANDRIA - Gianluca Perrone rappresenterà l'Italia ai Mondiali invernali Special Olympics a Kazan, dal 19 al 26 gennaio 2022, e con lui ci sarà Federica Flumeri, anche lei dell'associazione Pandha. Di cui Luciano Conte è attivissimo e appassionato dirigente. Ma Gianluca, alessandrino, affetto da sindrome di down, è attivissimo e sta partecipando anche agli Special Games 2.1, nel tennistavolo, allenato da Silvio Pero, che è stato campione italiano e nazionale. Per tutti, oggi, una mattinata di festa, nel cortile del Comune, per la consegna degli 'encomi sportivi', primo di tre appuntamenti voluti dall'assessore Piervittorio Ciccaglioni, i prossimi saranno il 24 giugno e il 1° luglio, e di un grande evento in Cittadella, il 3 settembre.

Con loro premiati Luciano Randazzo, che il 13 luglio combatterà a Parigi per il titolo dell'Unione europea dei superleggeri, il suo allenatore Adriano Gadoni, Giuseppe Ruotolo, campione italiano pesi massimi di Mma (e pronto per i match internazionali), il suo coach Alex Piccinini e Eugenio Dragone, tecnico della Boxe Alessandria e organizzatore di eventi pugilistici.

"Grazie a tutti voi, che mettete gambe, cuore e volontà. E grazie alle vostre famiglie - così Ciccaglioni - che vi seguono e vi sostengono". Per il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco "interpretate un ruolo positivo per la città, con il vostro impegno e la dignità con cui affrontate le vostre sfide sportive".

A salutare i premiati anche Peo Luparia, presidente del Panathlon Club Alessandria Cittadella ("Gianluca ha iniziato alla Sai Frecce Bianche, con gli sci, e ora ci porta ai Mondiali"), con Paola Bonzano. E Giovanni Barosini che, come presidente del Fand, ha deciso di aderire alla campagna "Adotta un campione", per sostenere Perrone nel suo impegno mondiale.