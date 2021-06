Silvia, Mariagrazia e Veronica: podio al femminile per il concorso Istantanee del For.Al

VALENZA - L’agenzia formativa ‘Vincenzo Melchiorre’ del For.Al di Valenza ha assegnato i primi tre premi della prima edizione del concorso fotografico Istantanee, organizzato lo scorso anno, in pieno lockdown, e ‘adattato’ in corso d’opera proprio per coniugare il regolamento originario con l’impossibilità, da parte degli studenti, di uscire di casa e scattare immagini un po’ dappertutto.

I ragazzi erano stati invitati a coinvolgere anche le famiglie, a stimolare la loro fantasia e realizzare degli scatti collegando, e fornendo una loro personale interpretazione, ai temi del concorso a situazioni, gesti e particolarità del loro vivere quotidiano in un periodo durante il quale sono stati costretti a lungo a casa. La tematica scelta per l’agenzia valenzana era “Istantanee… Preziose” e le fotografie dovevano necessariamente essere scattate utilizzando telefono cellulare, senza subire ritocchi attraverso appositi programmi.

Il primo premio è stato assegnato all’immagine “Carpe Diem”, scattata da Silvia Nocera; il secondo posto è stato appannaggio dello scatto “Dulcis in fundo” ad opera di Mariagrazia Pollini per al terzo posto si è classificata un’altra ragazza, Veronica Mussini, con la fotografia “Un paesaggio stando in alto”.