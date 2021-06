Il pastore minaccia di morte due colleghi: denunciato

SAN SALVATORE - I Carabinieri di Occimiano hanno denunciato in stato di libertà per violenza privata e porto ingiustificato di strumenti atti a offendere un pastore 53enne del cuneese, con pregiudizi di polizia, che, nei primi giorni di maggio, a San Salvatore Monferrato ha minacciato di morte con un grosso bastone un agricoltore 40enne e un pastore 38enne rumeno, mentre si trovano a pascolare un gregge, al fine di farli desistere dal pascolare in quei terreni.