Al via da domani i turni serali della Polizia Locale a Valenza

VALENZA – A partire da domani e fino a settembre la Polizia Locale di Valenza effettuerà in via sperimentale dei turni serali. L’annuncio è stato dato mercoledì sera in occasione dell’audizione del comandante Gianluigi Talento davanti alla commissione consiliare che si occupa di sicurezza, viabilità, polizia locale, polizia amministrativa e protezione civile.

Una pattuglia sempre in collegamento con la centrale operativa sarà presente durante i turni di servizio sul territorio comunale (allargato anche alle frazioni). «Si tratta di un provvedimento richiesto da tempo – dice il sindaco Maurizio Oddone – e che non si svolgeva a Valenza da diversi anni. Ora lo introduciamo ritenendolo uno dei punti fondanti di un percorso finalizzato alla sicurezza urbana per poter avere una città che sia bella, accogliente, attrattiva e sicura».