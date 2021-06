Caos Consiglio, salta la diretta

VALENZA - La diretta del Consiglio comunale si è interrotta, non è più ripresa e probabilmente solo in giornata, o domani, si potrà vedere la registrazione sul sito del Comune.

E' successo ieri sera a Valenza. La sospensione, come spiegato stamani, è stata dovuta al fatto che "il punto dedicato all'acqua è stato secretato per via di un accordo. I patti parasociali, infatti, non possono essere diffusi prima della stipula effettiva dei medesimi, quindi la discussione, riguardando alcuni aspetti dei patti parasociali, non è stata resa pubblica".

Poi però, quando la diretta sarebbe dovuta riprendere, la cosa non è avvenuta. Qualche mugugno da parte degli utenti collegati (non sono certo un'infinità, però...). Da Palazzo Pellizzari fanno sapere che, comunque, la seduta è stata registrata e, fatto salvo la parte secretata, verrà messa online tra oggi e domani.