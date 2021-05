Prosegue la campagna degli amaretti solidali: l’evento di sabato 22 maggio

VALENZA - Prosegue l’iniziativa solidale promossa dalla Consulta Comunale del Volontariato di Valenza in collaborazione con la pasticceria Torti.

Sabato 22 maggio è stato infatti allestito un gazebo per distribuire sacchetti di amaretti, il cui ricavato andrà devoluto in favore di persone che a causa della pandemia di sono ritrovate in emergenza sociale ed economica. In poche ore sono stati distribuite più di 300 unità.

«Un risultato straordinario merito del grande cuore dei valenzani - ha commentato Federico Violo, Presidente della Consulta Comunale del Volontariato - A tutti loro il più sincero ringraziamento per aver dimostrato anche in questa occasione attenzione e vicinanza nei confronti dei più fragili. Desidero sottolineare in modo particolare l'allestimento curato dall'Ass. S.I.E. con alcuni mobili del progetto 'Il Recupero dell'anima' che non solo ha impreziosito esteticamente la postazione, ma ha rappresentato anche un importante richiamo per tutti alla cultura del riuso e dell'economia circolare».

È ancora possibile contribuire al progetto. Per farlo contattare la pasticceria al 3206558044 o all’email consultadelvolontariatovalenza@gmail.com.