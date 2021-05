Per favorire il commercio un fine settimana con le merci all'esterno dei negozi

VALENZA - Per sostenere il commercio valenzano, tanto provato dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale di Valenza concede la facoltà agli esercizi commerciali di un’apertura, con vendita promozionale, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio, dalle ore 9 alle 20, con esposizione delle merci all’esterno e vendita all’interno dei negozi. «Il settore del commercio – dicono il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore al Commercio Alessia Zaio – è stato fortemente provato in tutti questi mesi. Con queste misure l’Amministrazione Comunale intende fare la sua parte per favorirne la ripartenza».