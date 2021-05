Valenza e Unesco: ecco il logo, il percorso prosegue spedito

VALENZA - Il logo è stato scelto (hanno votato in migliaia) e si sta chiudendo il dossier. Valenza serra le fila nel suo percorso di candidatura a Città Creativa Unesco nella categoria design.

In Italia sono 11 tali città, tre in Piemonte (Torino, Alba e Biella). Oggi si è tenuto un nuovo evento pubblico mentre la prossima settimana toccherà a una conferenza stampa.

In campo ci sono diversi enti, con il Comune nel comitato promotore la Fondazione Mani Intelligenti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, con il supporto tecnico-scientifico della Fondazione Links.

Ci sono diversi progetti in cantiere, uno spazio museale innovativo all'ex convento dei Domenicani, un ripensamento del sistema della formazione per attirare nuovi talenti e dialogare con il mondo artigiano, una riflessione per istituire con la Regione il distretto del lusso. Collegamenti e contaminazioni, collaborazioni e partecipazione. Parole chiave di una candidatura che ha il supporto di decine di enti istituzionali e non, e per il cui esito il primo setaccio è tra pochi giorni, dopo l'invio del Dossier al Cniu a Roma.

«Guardiamo al futuro e non dimentichiamo le nostre radici» dice il sindaco Maurizio Oddone, «Parliamo di un riconoscimento in forma pubblica di quanto gli addetti ai lavori e non solo già riconoscono nei fatti» ha prosegue il vice Luca Rossi.

Tanti gli interventi della fondazione Links, il braccio tecnico di una candidatura alla quale si lavora da mesi, di Alessia Crivelli, presidente di Mani Intelligente, di Riccardo Massola del Centro Comunale di Cultura, di Luca dal Pozzolo della Fondazione Fitzcarraldo, Maurizio Carandini per il mondo della scuola («A Valenza tutto parla di creatività»).

In tantissimi sperano, in tanti lavorano affinchè la speranza si tramuti in un riconoscimento che poi, nel caso auspicato, si dovrà mantenere con incontri, collaborazioni, eventi, facendo rete nei fatti dopo le parole, facendo brillare sempre più la città del gioiello nella cartina del mondo.