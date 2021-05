Il Piemonte è la quarta tappa di "Ti racconto l'Italia"

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva nella quarta delle venti regioni italiane: il Piemonte, terra, come indica il nome stesso, delle montagne, ma anche dallo straordinario patrimonio culturale frutto della ricchezza dei secoli passati, di cui ne è testimonianza vivente l'architettura, le tradizioni culinarie, gli splendidi borghi da scoprire. La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokPiemonte. Ti Racconto l'Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Storia, architettura, paesaggi, tradizioni culinarie: la ricchezza della regione vive nei video brevi della community sabauda

È lo straordinario patrimonio culturale, artistico e naturale ciò che da sempre colpisce e affascina del Piemonte: ogni latitudine della regione offre bellezze architettoniche e paesaggistiche da ammirare e raccontare con dei brevi video. I video postati dalla community su TikTok mostrano i meravigliosi scenari alpini da ammirare al tramonto o all'alba, ci portano alla scoperta di Torino, con i suoi splendidi portici e i suoi poco conosciuti primati e, ancora, nelle Langhe dove vedere la Cappella del Barolo, le panchine giganti o la vigna dei pastelli colorati giganti - e il Monferrato. Non solo, le bellezze della natura come il Lago Serrù, la Cascata del Toce, il Lago D'Orta (magari ammirato dal Santuario della Madonna del Sasso), il Lago dell'Uomo e, chicca per chi non soffre di vertigini, il ponte Tibetano Cesana Claviere, trovano spazio su TikTok. Per immergersi in un momento di relax, borghi e punti panoramici da contemplare inframezzati da una pausa gourmet. Quando si parla di cucina, un classico piemontese è il vitello tonnato: antipasto dei giorni di festa da oltre mezzo secolo, col tempo ha conquistato i palati di molti diventando protagonista di nuove ricette e piatti inediti.

La bellezza dei creator piemontesi è nella loro diversità

Le bellezze e le bontà del territorio non sono solo raccontate dai contenuti ma anche dai Creator che da tempo condividono su TikTok la propria passione come Aurora Cavallo, meglio conosciuta come @cooker.girl. Giovanissima creator della provincia di Cuneo, ha conquistato con le sue ricette e le sue storie di cucina utenti di tutte le età, portandoli anche scoperta delle eccellenze della sua regione, (la visita alle Fattorie Flandino).

La community piemontese è anche ricca di creator con grande senso dell'umorismo, come il fenomeno social del momento Khaby Lame (@khaby.lame), ventunenne originario di Chiavasso, diventato ormai celebre in tutto il mondo per i suoi video ironici. Non manca il talento musicale: Fred De Palma, Shade, Beba, Emanuele Aloia e il produttore discografico Gabry Ponte (giudice del concorso 'Ti Racconto l'Italia') sono tutti originari di questa splendida regione. Altre melodie, ma sempre Made in Piemonte, quelle di Pietro Morello (@pietro_morello), musicista poliedrico che con la sua bravura ha conquistato gli utenti.

Tante anche le curiosità e gli insegnamenti, raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok: Sandro Marenco (@sandromarenco), il prof di TikTok (e presso un liceo di Alessandria) originario di Savona ormai seguito da una classe virtuale di studenti sempre più numerosa a cui spiega le regole grammaticali dell'inglese. Classi non sono virtuali, su TikTok anche scuole piemontesi come Scuola Holden (@scuolaholden) e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (@unisg_official), la più bella del mondo, secondo Aurora Cavallo.

Risate ma anche consapevolezza sui temi legati alla diversità e all'inclusione con i contenuti di Shinhai Ventura (@shinhaiventura), giovane torinese ma dalle origini italo-giapponese che, con la partecipazione di sua mamma Kazue, condivide tradizioni, cultura e storia del Giappone, mettendo in risalto le differenze con la cultura italiana e Raissa Russi (@raissarussi) & Mohamed Ismail Bayed, conosciuto come Momo (@momobayed), lei italiana e lui musulmano, su TikTok raccontano la loro quotidianità con contenuti autoironici e comici, con l’obiettivo di trasmettere messaggi importanti legati alle loro diverse culture. Infine, un tuffo nel passato, tra castelli, affreschi e balli da fiaba con Ludovica Sannazzaro meglio nota come @thecastlediary che racconta la sua vita nel castello medioevale di Sannazzaro nella provincia di Alessandria. Un viaggio nel tempo davvero suggestivo.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l'Italia a cui si aggiunge una playlist tutta piemontese curata da Beba (@beb.ounce), rapper di Torino, con alcune hit di artisti piemontesi come i Subsonica, Fred De Palma e Eiffel 65.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso "Ti Racconto l'Italia", promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l'hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d'eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile

***

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento - come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l'hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che ha superato 9 miliardi di visualizzazioni.