Oggi quasi 34mila vaccinati. Superata quota 2milioni di dosi

ALESSANDRIA - Con i quasi 34mila vaccinati odierni, il Piemonte ha superato il tetto delle due milioni di dosi. Un traguardo importante, in vista di un'ulteriore accelerazione annunciata per le prossime settimane, con l'obiettivo di immunizzare tutti entro l'estate.

Nello specifico, sono 33.965 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 13.486 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.803 le persone estremamente vulnerabili, 11.762 i sessantenni, 4.309 i settantenni e 1.064 gli over80. Quasi 5000 le dosi somministrate oggi dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.013.960 dosi (di cui 661.185 come seconde), corrispondenti all’89,3% di 2.254.670 finora disponibili per il Piemonte.

“Aver superato 2 milioni di dosi somministrate è un traguardo importante - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. La campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e rispettando tutti i target che ci siamo dati. Questo è il frutto di un grande lavoro di squadra di cui siamo grati a tutto il sistema sceso in campo come nostro esercito del vaccino. Andiamo avanti così, con l’obiettivo di immunizzare entro l’estate tutti i cittadini piemontesi”.