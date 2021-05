Falsi addetti dell'acquedotto a Pecetto: prestare attenzione

PECETTO - Amv spa segnala che a Pecetto di Valenza, alcuni soggetti non identificati, spacciandosi impropriamente come incaricati dell'acquedotto, stanno contattando i cittadini dichiarando di dover sostituire i contatori.

L'azienda segnala che le operazioni non sono autorizzate e che non si tratta di dipendenti di Amv Spa e non la rappresentano in alcun modo.

Gli operatori di Amv sono muniti di cartellino identificativo e logo aziendale. Si invitano perciò i cittadini a prestare attenzione e di segnalare immediatamente le forze dell'ordine in caso di dubbio, oltre agli uffici di Amv al numero 0131 921900.