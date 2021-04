Incidente stradale: perde la vita 92enne

MIRABELLO - Tragedia giovedì pomeriggio in piazza della Libertà, all'incrocio con la Sp31. Un 92enne è morto investito da un camion: la vittima si chiamava Rodolfo Giarola, abitava a Mirabello.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occimiano (diretti dal luogotenente Caputo).

Da quanto emerso, Giarola stava percorrendo quel tratto di strada a piedi, spingendo la sua bicicletta, quando è passato vicino al camion ancora fermo. Pochi istanti dopo Peter Sanlorenzo, 45 anni, di Terruggia, è ripartito lentamente con il mezzo pesante. In quel momento, però, il 92enne era in una posizione che per il camionista era impossibile vederlo e l'ha investito.

Il 92enne è stato subito soccorso da una infermiera professionale che stava transitando in piazza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sanlorenzo è indagato (come atto dovuto) per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente dovrà essere chiarita, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.