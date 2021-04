Dopo le rassicurazioni sul centro dialisi la soddisfazione del Pd

VALENZA - Il Pd di Valenza, attraverso i tre consiglieri Davide Varona, Maria Maddalena Griva e Salvatore di Carmelo esprime soddisfazione per le dichiarazioni espresse nella giornata di ieri dall'assessore alla sanità Luigi Icardi in merito al 'non trasferimento' del centro dialisi.

«Intendiamo sottolineare inoltre come la manifestazione di Salvatore Di Carmelo avvenuta in mattinata, ha rafforzato la nostra richiesta ed è servita da stimolo nel far dichiarare certa la continuità di un servizio di importanza vitale nella nostra città. Abbiamo appreso infatti ieri pomeriggio tale rassicurante notizia dall'assessore regionale alla sanità Icardi e da alcuni esponenti dell'amministrazione comunale. Il gruppo consiliare del Partito Democratico, continuerà ad essere al fianco dei nostri cittadini che necessitano del servizio di emodialisi, auspicando che le prestazioni continuino a Valenza, evitando il trasferimento dei pazienti presso l’ospedale Santo Spirito di Casale causando un ulteriore disagio a coloro i quali devono sottoporsi ad una prestazione “salvavita”».