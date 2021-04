Oggi in Piemonte più di 21mila persone vaccinate

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento serale dei dati comunicati dall'Unità di Crisi sull'andamento della campagna vaccinale. Oggi, 27 aprile, più di 21mila persone hanno ricevuto il siero.

Nello specifico, sono 21.326 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid (dato delle ore 18.30). A 4.935 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 4.785 gli over80, 3.275 i settantenni (di cui 1.048 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 5.121 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.444.981 dosi (di cui 424.849 come seconde), corrispondenti al 92,1% di 1.568.200 finora disponibili per il Piemonte.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie. Da ieri, sono 9.200 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it

È attesa per domani la consegna di 155.000 dosi di Pfizer e 10.000 dosi extra di AstraZeneca, necessarie per poter effettuare lo stress test da 40.000 somministrazioni giovedì 29 aprile.