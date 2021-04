Le donne nella Resistenza, per la Liberazione

Il cortometraggio "Noi donne - Nomi e Storie della Resistenza" realizzato dai monferrini Massimo Biglia, Luca Percivalle, Francesco Cusanno e Ramona Bruno è una delle iniziative più rilevanti organizzate per festeggiare al meglio la Liberazione 2021. «Donne che ricordano altre donne resistenti. Storie diverse per celebrare il 25 aprile pensando, ripensando e mettendo in movimento questi esempi di civiltà» spiegano gli autori.