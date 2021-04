Da lunedì "Donne in un mondo a colori" al Centro di Cultura

VALENZA - Dopo ben due rinvii, sarà visitabile da lunedì 26 aprile fino al 7 maggio al Centro Comunale di Cultura di Valenza la mostra espositiva degli artisti valenzani sul tema "Donne in un mondo a colori". L'esposizione, curata da Patrizia Raia (nella fotogallery alcune delle sue opere in esposizione) è a ingresso gratuito ma a fine benefico per me.dea, a contrasto della violenza sulle donne (Iban It60 U 05034 10408 000000005828). La mostra si visita lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Gli artisti coinvolti sono Miranda Bottazzi, Matteo Dossola, Simone Fontana, Maura Gabban, Sonia Gatti, Davide Grillo, Fabio Grillo, Eseniya Lanskaya, Walter Lava, Giacomo Pedrina, Giuseppe Raia, Patrizia Raia, Catia Ricci, Giorgio Tonegato, Mario Vettorello e Nadia Zanarotto.