Valenza piange il professor Capra, uomo di cultura ed ex assessore

VALENZA - La città di Valenza piange la scomparsa di un grande uomo di cultura, Luigino (Luigi) Capra, mancato all'età di 90. Storico insegnante di lettere (in particolare latino) al liceo scientifico Alberti di Valenza (oggi fa parte dell’istituto Cellini) del quale, negli anni in cui dipendeva da Alessandria, era stato coordinatore. Ha rappresentato un punto di riferimento importante per il mondo della cultura della città dell’oro. Ebbe anche una significativa carriera politica, a lungo in consiglio comunale ricoprendo anche il ruolo di assessore durante la giunta Lenti. Aveva militato nelle fila dello Psiup, quindi del Pc.

Così lo ricorda il Centro Comunale di Cultura