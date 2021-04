Agli animali anche farmaci "umani"

ALESSANDRIA - Patrizia Prestipino, parlamentare del Pd, ha annunciato oggi che è stato approvato definitivamente il suo emendamento (sostenuto da più parti) che consente ai veterinari di prescrivere, per la cura degli animali, anche farmaci destinati agli umani.

"Questo provvedimento - ha commentato la Prestipino - è rivoluzionario perché permetterà agli amanti degli animali di avere un risparmio molto significativo, visto che i farmaci per gli umani, con identico principio attivo di quelli per gli animali, sono molto più economici".

“Da anni porto avanti una battaglia per abbattere i costi dei farmaci veterinari – aveva detto qualche giorno fa la parlamentare - Parliamo di medicinali che arrivano a costare anche fino a dieci, venti volte in più rispetto agli equivalenti ad uso umano. Il farmaco per il mio gatto cardiopatico costa venti euro, contro i cinque necessari per acquistare in farmacia quello per umani”.