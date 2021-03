Nuovo servizio di spazzamento viali: il calendario e la mappa

VALENZA - Amv Igiene Ambientale comunica che partirà a breve il nuovo servizio di spazzamento strade con frequenza settimanale, nelle ore pomeridiane/serali dalle 14 alle 20 per una durata di 2 ore.

Nella mappa i colori indicano l'orario in cui verrà effettuato lo spazzamento:

arancione: orario 14-16;

verde: orario 16-18;

viola: orario 18-20.



Viale Santuario lunedì

Corso Giacomo Matteotti martedì

Via Trento martedì

Viale Benvenuto Cellini mercoledì

Viale Vicenza (parte) mercoledì

Viale Vittorio Veneto mercoledì

Largo Risorgimento d'Italia giovedì

Via Rimini giovedì

Viale Padova giovedì

Viale Vicenza (parte) giovedì

Via di Porta Casale venerdì

Viale della Repubblica venerdì

Via Carlo Camurati sabato

Via del Castagnone sabato

Via Ludovico Ariosto sabato

Via Paolo De Michelis sabato

Amv invita i cittadini a rispettare il divieto di sosta per consentire una migliore e più rapida pulizia con un minore intralcio del traffico.