Iniziato poco fa il processo d’Appello contro i Vincenti

TORINO - ORE 12.40 Giovanni Vincenti, intervenuto dopo la moglie, avrebbe confermato le dichiarazioni della donna. Sarà il giudice relatore a dover ripercorrere il caso, dalla prima sentenza agli Appelli.

ORE 12.25 Il processo è iniziato con le dichiarazioni spontanee di Antonella Patrucco. Marito e moglie seguono il processo in collegamento dal carcere dove sono rinchiusi.

La Patrucco, difesa dall’avvocato Caterina Brambilla e dall’avvocato Gardella del foro di Genova (revocato il mandato a Di Blasi) si è sempre proclamata innocente. E lo ha fatto anche questa mattina, si è detta estranea ai fatti spiegando che il suo cellulare spesso lo usava il marito. “Le morti hanno segnato il cuore e la vita per sempre” ha detto alla Corte.



ORE 9.30 Tragedia Quargnento. Questa mattina, alle 12, avrà inizio il processo d’Appello contro i coniugi Vincenti. In questo filone sono accusati di crollo, truffa all’assicurazione e lesioni gravi nei confronti di due Vigili del fuoco e un Carabiniere. Si valuterà la loro posizione anche in merito all’accusa di calunnia nei confronti della persona che segnalarono quale possibile autore del dramma: da questa ipotesi, in primo grado furono assolti.

Il Gup di Alessandria, lo scorso ottobre, li aveva condannati entrambi a quattro anni. Fu una sentenza molto discussa quella di Paolo Bargero, il giudice infatti attribuì una sorta di corresponsabilità al caposqadra Giuliano Dodero che quella notte, secondo il giudice, impartì un ordine imprudente ai suoi uomini mandandoli all’interno dell’abitazione dove erano state posizionate delle bombole collegate a un timer nonostante fossero a conoscenza che l’abitazione era vuota, in vendita da tempo. L’esplosione e il crollo della magione provocarono tre morti e tre feriti gravi.

Sarà il sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, Marcello Tatangelo, a sostenere l’accusa.

Dopo l’intervento del Pg, la parola passerà alle parti civili (l’avvocato Anna Chiama per i due Vigili del fuoco feriti - gli avvocati Giuseppe Lanzavecchia e Davide Daghino per il Comune di Quargnento e l’uomo accusato dai Vincenti di aver piazzato le bombole). Saranno poi gli avvocati Vittorio Spallasso e Lorenzo Repetti ad assistere Giovanni Vincenti (reo confesso), mentre l’avvocato Caterina Brambilla rappresenta Antonella Patrucco. La donna si è sempre professata innocente.

Le bombole piazzate dagli imputati scoppiarono di notte, era il 5 novembre 2019.