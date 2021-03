Cultura, arte e turismo: Valenza guarda a Crea

CREA - Il sindaco di Valenza Maurizio Oddone è stato nel pomeriggio di ieri in visita al Santuario di Crea. Ad accoglierlo c’era il rettore del Santuario Monsignor Francesco Mancinelli. Nella storica stanza dove il 22 marzo 1948 il presidente del consiglio italiano Alcide De Gasperi e il ministro degli esteri francese Georges Bidault si incontrarono, monsignor Mancinelli ed il sindaco di Valenza, alla presenza di Paolo Lavagno, assessore dell’Unione dei Comuni della Valcerrina (che recentemente ha sottoscritto un protocollo di intesa con Valenza per la collaborazione in campo turistico e culturale) hanno evidenziato la possibilità di una collaborazione tra l’ente locale ed il Santuario nella rispettiva promozione delle loro ricchezze culturali, artistiche ed ambientali, anche attraverso lo scambio reciproco di materiali illustrativi. E’ stato ricordato il legame della Città di Valenza con la Diocesi di Casale Monferrato attraverso la frazione Villabella e il fatto che la chiesa della frazione Monte sia intitolata a Sant’Eusebio, che portò a Crea la statua della Vergine. Dopo aver apposto la propria firma nel libro degli ospiti in visita al Santuario e visitato la galleria degli ex voto, Maurizio Oddone ha invitato il rettore ad una visita al Duomo di Valenza (ovviamente non appena la situazione di emergenza sanitaria lo consentirà) e ha fatto una breve sosta alla cappella di Sant’Eusebio.