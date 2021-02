Biogas, no di Locci. Venerdì il sit-in

VALMADONNA - Dopo l'assessore Giovanni Barosini (intervento sul "Piccolo" di martedì), anche il presidente del Consiglio comunale di Alessandria, Emanuele Locci, si schiera col Comitato che si oppone alla realizzazione di un impianto per la produzione di biogas a Valmadonna.

Locci ha presentato una mozione circostanziata, sintetizzabile in tre punti: l'invito al Consiglio comunale ad esprimere dissenso rispetto alla proposta del gruppo Ravano Power, artefice dell'impianto; impegnare la Giunta a tenere conto dei vincoli imposti dal Piano paesaggistico regionale; chiedere al sindaco e agli assessori competenti "di assumersi la responsabilità di tutelare l'interesse pubblico alla salute e all'ambiente, esercitando la propria attività discrezionale nel dare un chiaro indirizzo politico-amministrativo ai dirigenti in merito all'autorizzazione all'impianto".

Per venerdì, intanto, il Comitato organizzerà un sit-in in via Porcellana, tra il sobborgo e Alessandria, nei luoghi indicati dalla Ravano. L'appuntamento è per le 15.30. Già prevista una mobilitazione di ciclisti, che raggiungeranno il sito pedalando.