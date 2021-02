Valenza: per S. Valentino un cuore per i selfie degli innamorati

VALENZA - Domenica, giorno di San Valentino, ad opera del Comune di Valenza verrà sistemata l’installazione con un cuore (di 1 metro e 80) in piazzetta Verdi. Sulla struttura la scritta #valenzasanvalentino che da Palazzo Pellizzari si auspicano possa stimolare i selfie degli innamorati. Nella stessa giornata di domenica, nel corso della mattinata, 300 rose singole di vari colori saranno distribuite ai valenzane e valenzani innamorati.

C'è un'iniziativa anche per Carnevale: «Non abbiamo voluto che l’attuale situazione di emergenza sanitaria cancellasse del tutto due momenti che da sempre sono espressione di amore e felicità, e in questo modo l’intenzione è dare un segnale di buon auspicio per il futuro, naturalmente nel pieno e totale rispetto delle norme per il contrasto del Covid» spiegano il sindaco Maurizio Oddone e l’assessore alle manifestazioni Alessia Zaio.

Martedì il mago Starman, artista piuttosto noto in città, dalle ore 15.30 alle 18 circa sarà in corso Garibaldi per allietare i piccoli e i piccolissimi. A vigilare sul rispetto delle normative ci sarà la Protezione Civile di Valenza.