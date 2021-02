L'amministrazione valenzana all'incontro con l'Università delle Tre Età

VALENZA - Il sindaco di Valenza Maurizio Oddone e l’assessore al Volontariato Rossella Gatti hanno incontrato il presidente e il vice presidente dell’Università delle Tre Età della città, Elisabetta Cassola e Maria Barberis. Nell’occasione sono state illustrate le origini dell’istituto, le attività svolte tempo e le diverse iniziative organizzate durante gli anni.

Inoltre, sono stati donati al primo cittadino una copia del calendario 2021 in vernacolo valenzano e la pubblicazione ‘Faruaji’, una raccolta di elaborati degli iscritti al corso di cultura locale ‘Il dialetto: Caciarumma e scrivumma an valensà’, organizzato nell’anno accademico 2016/2017, per il quale il Comune contribuirà ad una ristampa. «L’opera che l’Unitre svolge – dice Oddone – è un tassello importante per la valorizzazione della cultura cittadina sotto diverse angolazioni».