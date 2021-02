Piemonte, vaccini agli over 80 dal 21 febbraio

TORINO - L’avvio della campagna vaccinale sugli over 80 in Piemonte è fissato per domenica 21 febbraio, in concomitanza con il completamento della Fase 1 prevista per legge per i dipendenti del sistema sanitario e gli ospiti e gli operatori delle Rsa.

Questo quanto deciso nel corso di un confronto a cui hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i commissari dell’Unità di crisi Vincenzo Coccolo, Emilpaolo Manno e Antonio Rinaudo.