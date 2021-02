Coronavirus: in provincia nove vittime, 44 contagi e 59 guariti

ALESSANDRIA - Nelle ultime 24 ore, in provincia di Alessandria, sono 44 i nuovi casi di positività al Covid. Lo rende noto l'Unità di Crisi, che attraverso il quotidiano aggiornamento, comunica anche nove decessi e 59 guariti. In Piemonte processati quasi 20mila tamponi, con 765 i contagi in totale: l'indice di positività, che lunedì era al 4,7%, scende ulteriormente al 3,9%. In calo la pressione sugli ospedali, segno 'meno' sia per quanto riguarda i posti in terapia intensiva, che in riferimento ai ricoveri.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 765 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 3,9% degli 19.867tamponi eseguiti, di cui 12.061antigenici. Dei 765 nuovi casi, gli asintomatici sono 382 (49,9%). I casi sono così ripartiti: 158 screening, 432 contatti di caso, 175 con indagine in corso, per ambito: 55 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 62 scolastico, 648 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 228.404 così suddivisi su base provinciale: 20.421 Alessandria, 11.890 Asti, 7.871 Biella, 31.424 Cuneo, 17.922 Novara, 119.210 Torino, 8497 Vercelli, 8197 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1158 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1814 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 152( - 1 rispetto a ieri)

I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.138( - 13rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 9.818

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.529.031(+ 19.867rispetto a ieri), di cui 1.034.629risultati negativi

I DECESSI DIVENTANO 8.895

Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8.895 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1346 Alessandria, 577 Asti, 370 Biella, 1045 Cuneo, 741 Novara, 4.040 Torino, 405 Vercelli, 289 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 82 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

207.401 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 207.401(+867rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 18.064 Alessandria, 10.690 Asti,7130Biella, 28.985 Cuneo, 16.249 Novara, 108.356 Torino, 7749 Vercelli, 7466 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1057 extraregione e 1655 in fase di definizione.