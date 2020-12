La tragedia di Ambra è la notizia che più vi ha colpito nel 2020

VALENZA - Termina oggi il primo "anno intero" da quando Valenzanews esiste. Il sito tematico del network de Il Piccolo dedicato a Valenza, che ha di fatto 18 mesi di vita, si prepara come tutti gli altri del gruppo Soged a un bilancio, appuntamento consueto nei giorni che precedono il capodanno.

Che il 2020 sia stato l'anno del Covid non è per niente una scoperta e perciò, per provare ad analizzare quali sono stati i nostri articoli più letti, abbiamo provato ad escludere quelli legati alla pandemia (che invece abbiamo raccolto qui), ai suoi morti e ai provvedimenti adottati dal governo, dalla regione e dai comuni, così come le iniziative di solidarietà che l'hanno resa più sopportabile.

Cosa rimane? Resta la cronaca nera, con buona pace delle elezioni che colpiscono (a colpi di clic) l'attenzione dei lettori solo quando sono ambasciatrici di scandalo e vergogna.

Andiamo per ordine a ripercorre la "top ten" delle notizie (non Covid) più lette dell'anno che si conclude alla mezzanotte di oggi.

Era il 24 gennaio quando la comunità valenzana veniva scossa dal dramma dell'omicidio della maestra Ambra Pregnolato. Un crimine brutale, improvviso, un fulmine a ciel sereno che ha catalizzato per giorni l'attenzione della città orafa. Lo ha fatto tanto che sullo stesso argomento nella nostra classifica ci sono altri due articoli collegati: il sesto: un editoriale del nostro direttore Alberto Marello; il settimo: la confessione dell'omicida Michele Venturelli.

Sorprende decisamente di più il secondo "pezzo" con più successo: a fine febbraio parlavamo di beni immobiliari della Provincia. Curioso, nessuna menzione a Valenza nell'articolo. Si torna purtroppo alla cronaca nera con il terzo articolo più letto da voi durante il 2020. L'8 giugno sulla Casale Valenza moriva in un incidente stradale Flavio Cancellier, di Borgo San Martino. La quarta notizia più cliccata dell'anno è invece relativa alla scomparsa di un volto molto noto tra gli appassionati di calcio della provincia, l'arbitro Beppe Carta. Non ci stupiamo invece che tra gli articoli con il più alto numero di interazioni durante l'anno ci sia lo "scandalo" Lele Rachiele: una news, quella dell'aggressione inventata che, a pochi giorni dalle elezioni, è arrivata fino all'orecchio di alcuni media nazionali.

In posizione numero 8 la prima vera "lieta" notizia di questa classifica. Si parla di Ennio Morricone con Barbara Rossi.

In nona piazza, mentre eravamo in pieno lockdown, vi ha interessato particolarmente l'articolo del terremoto che ad aprile ha colpito il Piacentino. Decimo in classifica, con il quale concludiamo la nostra analisi, un altro dei temi che più ha colpito i valenzani negli ultimi mesi. Sebbene la tragedia di Quargnento risalga al 2019 i suoi sviluppi processuali sono un argomento che continua ad interessare e a provocare reazioni; come, ad ottobre, quando il Gup ha definito imprudente l'ordine di entrare nel cascinale teatro della tragedia.