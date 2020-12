Vaccino, in arrivo 4.875 dosi

ALESSANDRIA - Domani, martedì, in Piemonte verranno consegnate altre 40 mila dosi del vaccino anti Covid. 41 scatole in tutto (ogni scatola contiene 975 dosi) che verranno distribuite agli hub territoriali per continuare con la somministrazione del vaccino al personale delle aziende sanitarie e agli operatori e ospiti delle RSA, che rappresentano i destinatari della Fase 1 della vaccinazione. In tutto 195 mila persone in Piemonte. Due su tre hanno già manifestato la propria volontà di adesione.

“Riceveremo circa 40 mila dosi a settimana per completare la Fase 1 della campagna vaccinale - spiega l’assessore alla Sanità della Regione Luigi Genesio Icardi -. La macchina organizzativa è già pronta per riceverle ed è stata testata con ottimi risultati nella giornata di ieri”.

Per il territorio di Alessandria sono in arrivo 5 scatole e 4,875 dosi destinate agli ospedali di Alessandria, Casale, Novi Ligure e Tortona e alle Rsa.

“Arriveranno direttamente negli hub territoriali - commenta Vincenzo Coccolo, commissario generale dell’Unità di crisi della Regione Piemonte - e il personale del sistema regionale di Protezione civile provvederà a consegnare le dosi necessarie ai presidi sanitari territoriali e alle RSA, come già accaduto ieri con puntualità e precisione in occasione del Vaccine-Day. In due ore le dosi sono state recapitate in tutti i punti vaccinali individuati a Torino e nelle province”.

Intanto, sono state 910 le dosi giunte in Piemonte per dare il via, domenica, alla campagna di vaccinazione anti Covid. La somministrazione è stata completata in modo regolare e senza difficoltà in tutti i 10 punti individuati sul territorio per il primo V-Day europeo della storia. 710 dosi sono state inoculate al personale dei 7 ospedali più grandi della regione: 490 vaccini a Torino all’Amedeo di Savoia (220), Città della Salute (90), Mauriziano (90) e San Giovanni Bosco (90) e altri 260 vaccini negli ospedali di Alessandria (90), Cuneo (80) e Novara (90).